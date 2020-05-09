Пекин, , 03:43 — REGNUM На территории Китая за прошедшие сутки не выявлено ни одного нового случая COVID-19, сообщает 9 мая агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, тем не менее один новый «импортный» случай инфекции был выявлен в стране за прошедшие сутки в городе центрального подчинения Тяньцзине у приезжего из-за рубежа.

Также еще у двоих человек, приехавших в Шанхай из-за рубежа, имеется подозрение на заболевание. Смертей от опасной инфекции в Китае за прошедшие сутки не зафиксировано.

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