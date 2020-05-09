Куньмин, Китай, , 03:02 — REGNUM Полиция схватила четырех подозреваемых с 32,78 кг наркотиков после пресечения попытки незаконной перевозки запрещенных веществ в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 8 мая агентство Синьхуа.

После получения 21 апреля наводки, полиция уезда Чжэнсюн этой китайской пограничной провинции, немедленно направила специальную рабочую группу для проведения расследования. В результате было изъято наркотиков, включая герои и метамфетамин общим весом в 32,78 кг.

Четверо подозреваемых были арестованы, расследование продолжается. Юньнань является ключевым фронтом Китая по борьбе с незаконном оборотом наркотиков, поскольку этот регион граничит с Лаосом, Мьянмой и Таиландом, которые входят в «золотой треугольник» наркоторговли.