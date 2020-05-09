Цхинвал, , 02:39 — REGNUM Указ об объявлении нерабочих дней с 12 по 28 мая включительно с сохранением заработной платы из-за распространения нового коронавируса подписал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, 8 мая сообщает пресс-служба президентской администрации.

По-прежнему продолжат работу экстренные службы, непрерывно действующие организации, медицинские учреждения и аптеки, а также предприятия торгующие продовольственными товарами и товарами первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Южной Осетии продлили до 31 мая режим всеобщего карантина.

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