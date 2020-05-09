Женева, Швейцария, , 01:49 — REGNUM Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан объяснил рост числа зараженных коронавирусом в России. Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга в Женеве.

Райан напомнил, что коронавирус добрался до России несколько позже, чем в другие страны Европы.

«Мы видим, что сейчас количество новых случаев увеличивается. Но при этом Россия также стала проводить больше тестов на коронавирус как в городах, так и за их пределами», — сказал Райан.

Также представитель ВОЗ заявил, что режим ограничений в России оптимален и правительство понимает масштабы распространения инфекции.

Кроме того, в России один из самых высоких уровней охвата населения тестированием.