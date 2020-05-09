Пекин, , 01:48 — REGNUM На территории материкового Китая осталось лишь 260 больных COVID-19 с подтвержденным диагнозом, что является самым низким показателем с 20 января, сообщает 8 мая агентство Синьхуа.

На материковой части страны не было зафиксировано ни одного нового «импортного» случая заболевшего инфекцией впервые с 28 февраля, а общее число пациентов, приехавших из-за рубежа с болезнью, достигло 1680, заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения КНР Ми Фэн во время пресс-конференции в Пекине.

Общее число подтвержденных случаев инфекции на территории Китая достигло 82 886, включая 77 993 выписанных из больниц пациентов и 4633 скончавшихся, отметили в комиссии.