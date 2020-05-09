Лхаса, Китай, , 01:39 — REGNUM Полиция Тибетского автономного района Китая арестовала восьмерых подозреваемых в незаконном убийстве редких животных, сообщает 8 мая агентство Синьхуа.

Полиция получила сообщение в середине марта об обнаружении мертвых туш тибетских антилоп в уезде Гердзе округа Нгари Тибетского автономного района КНР, в связи с чем местные жители затребовали от властей проведения расследования.

Местная полиция немедленно приступила к расследованию и раскрыла целую банду уголовников. Всего восемь подозреваемых было задержано и изъято 89 единиц фрагментов частей или целых скелетов тибетских антилоп.

Тибетские антилопы преимущественно обитают в Тибетском автономном районе Китая, провинции Цинхай и Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Эти животные находятся под первым классом защиты со стороны китайского государства.