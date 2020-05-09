Эль-Кувейт, , 01:30 — REGNUM Решение установить с 10 мая полный запрет на передвижение на территории всего Кувейта приняли власти эмирата из-за ухудшения ситуации с распространением нового коронавируса, 8 мая сообщается на сайте кувейтского центра правительственной связи.

Данное ограничение должно продлиться до 30 мая.

Как сообщает ИА REGNUM, с 6 апреля в Кувейте была увеличена продолжительность комендантского часа, объявленная в связи с ростом инфицирования коронавирусом.

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