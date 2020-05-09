Пекин, , 01:27 — REGNUM Более 84 200 учащихся выпускных классов начальных школ Пекина вернутся к учебе начиная с 11 мая, сообщает 8 мая агентство Синьхуа.

Ранее уроки в школах были приостановлены из-за эпидемии нового коронавируса в стране. Также 13 200 учителей также вернутся в учебные классы, сообщил пресс-секретарь муниципальной комиссии образования Ли И.

По словам Ли, ученики третьих классов находятся в большинстве в общем числе возвращающихся на учебы младшеклассников. Напомним, что с 27 апреля почти 50 тыс. старшеклассников Пекина вернулись на учебу.