Вашингтон, , 01:25 — REGNUM У официального представителя вице-президента США Майка Пенса Кэти Миллер был выявлен коронавирус нового типа, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с представителями Республиканской партии в Конгрессе.

Он сообщил, что тест на коронавирус у Кэти Миллер показал положительный результат.

«Она со мной не контактировала. Она больше проводила время с вице-президентом», — подчеркнул Трамп.

Сам Пенс подтвердил, что знает о болезни Миллер.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая администрация президента США Дональда Трампа решила свернуть деятельность межведомственной рабочей группы по борьбе с коронавирусной инфекцией. Сам Трамп заявил, что группа отлично справилась со своими задачами, ей на смену придет другая команда, которая будет заниматься восстановлением экономики.

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