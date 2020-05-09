Москва, , 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса. Рекомендации опубликованы на сайте Роспотребнадзора.

В рекомендациях сказано, что при оценке готовности к отказу от ограничений необходимо учитывать такие параметры, как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Также нужно учитывать загруженность коечного фонда и охват тестированием.

Это означает, что для каждого субъекта Федерации выход из ограничений будет индивидуальным.

Подчеркивается, что режим самоизоляции для граждан с высоким риском тяжелого заболевания будет сохраняться до финальных этапов.

На всех этапах снятия ограничений следует сохранять режим удаленной работы на тех предприятиях, где это возможно.