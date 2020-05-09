Вашингтон, , 00:57 — REGNUM Для Red Dead Redemption 2 выпустили модификацию, которая добавляет в игру ездовых свиней. Об этом 8 мая сообщил портал PC Gamer.

Модификацию Pig Rider выпустил пользователь, известный под ником JulioNIB. Стоит отметить, что она позволяет ездить в игре верхом не только на свиньях, но и на гигантских кугуаре, волке и даже медведе. Разработчик отметил, что работа над модом ещё не закончена.

https://twitter.com/julionib/status/1258605217760841728

Ранее ИА REGNUM сообщило, что к Red Dead Redemption 2 выпустили модификацию, которая добавляет в игру охотничий фургон. Благодаря ей игроки получили возможность перевозить в игре убитых животных, шкуры и тела убитых.

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