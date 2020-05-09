Приштина, , 01:39 — REGNUM Национальный институт общественного здравоохранения Косово 8 мая сообщил, что в результате обследования 243 образцов в крае был уже в третий раз выявлен лишь один новый случай заражения коронавирусом за сутки, при этом ещё 61 пациент был признан излечившимся.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, из 862 заразившихся коронавирусом граждан Косово, 622 уже здоровы. 28 человек умерли в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Лица, вступавшие в контакт с заболевшими, а также лица, вступавшие в контакт с ними, изолированы и находятся под наблюдением медиков.

Всего в Косово проведено 9577 тестов на коронавирус.

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