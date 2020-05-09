Рабат, , 00:48 — REGNUM В Марокко три человека скончались от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

Таким образом общее число жертв осложнений COVID-19 в стране достигло 186 человек. Также за 8 мая в Марокко выявили 163 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в королевстве достигло 5711.

Также с начала пандемии от COVID-19 вылечились 2324 человека. Наиболее пострадавшим от инфекции по-прежнему является регион Касабланка.