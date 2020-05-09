Тирана, , 01:34 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 8 мая сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 238 образцов на территории страны было выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране проведено более 10 тысяч тестов на коронавирус.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в стране выявлено 850 случаев заражения. 620 пациентов уже здоровы, 31 человек скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

На данный момент лечение от коронавируса проходят 199 человек. Из них 30 находятся на больничном лечении и пятеро проходят интенсивную терапию.

В стране частично ослаблены ограничительные меры, разрешена деятельность отдельных видов предприятий. Тем временем представители туристического бизнеса не теряют оптимизма и готовятся к открытию границ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании за сутки выявлены 12 случаев COVID-19