Скопье, , 01:33 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии сообщили, что в результате обследования 242 человек 8 мая на территории страны выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом, при этом ещё 20 человек признаны излечившимся.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, всего в стране выявлено 1586 случаев заражения, при этом уже 1099 человек одержали победу над невидимым врагом. 90 жителей страны скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

В стране действует режим чрезвычайного положения. На выходных граждане смогут выходить на улицу только до 19:00 — позже действует комендантский час. Власти призывают верующих воздержаться от посещения богослужений.

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