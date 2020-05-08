Женева, Швейцария, , 23:49 — REGNUM За последние сутки от вызванных коронавирусом заболеваний во всём мире умерли более 5,4 тыс. человек, сообщает 8 мая официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

С учётом этих данных, общее число умерших от COVID-19 во всём мире составило 259 474 человека.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что в мире выявлено 3 759 967 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, наибольшее число заражённых и умерших приходится на США, Италию, Испанию, Францию и Британию.

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