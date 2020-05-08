Лос-Анджелес, США, , 23:47 — REGNUM Разработчики Apex Legends выложили в сеть новый трейлер, рассказывающий о пятом сезоне игры. Ролик был опубликован 8 апреля на YouTube-канале проекта.

Создатели игры показали, что новый сезон принесёт в неё множество новых функций. Кроме того, геймеров познакомят с историей Лобы и её способностями. В видео показаны некоторые из них.

Пятый сезон в Apex Legends стартует 12 мая 2020 года. Предыдущий трейлер, рассказывающий об изменениях в игре, студия Respawn Entertainment выложила в сеть 5 мая 2020 года.

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