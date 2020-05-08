Женева, Швейцария, , 23:40 — REGNUM Во всё мире за последние сутки скончались 5429 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 8 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается, общее число подтверждённых случаев летального исхода больных COVID-19 возросло до 259 474.

Сообщается также, что за сутки в мире ещё у 87 729 человек подтверждён коронавирус. Общее число выявленных инфицированных достигло 3 759 967 человек.

Согласно данным ВОЗ, наиболее серьёзная ситуация с распространением вируса по-прежнему наблюдается в странах Европы, где выявлено в общей сложности более 1,6 случаев заражения.