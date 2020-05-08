Вашингтон, , 23:15 — REGNUM Моддеры (создатели модификаций к видеоиграм) выпустили дополнение к Mount & Blade 2: Bannerlord, которое добавляет в игру что-то наподобие мобильного телефона. Об этом 8 мая сообщил журнал PC Gamer.

Мод получил название Telepathy («Телепатия»), он позволяет использовать энциклопедию игры в качестве списка контактов. Таким образом, геймерам больше не придётся выискивать нужного персонажа на карте, они смогут связаться с ним просто нажав кнопку вызова. Модификация доступна для скачивания на портале Nexus Mods.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что к Mount & Blade 2: Bannerlord выпустили модификацию, которая превращает лук в дробовик. Она называется MB2Shotgun.

Читайте ранее в этом сюжете: Модификация Mount & Blade 2: Bannerlord превратила лук в дробовик