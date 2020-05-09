Тегеран, , 09:37 — REGNUM 8 мая глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что еще около 55 иранцев умерли от коронавирусной инфекции за последние 24 часа, при этом общее число смертей достигло 6541. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По слова представителя, 83 837 человек из общего числа 104 691 инфицированных коронавирусной инфекцией выжили и выздоровели. Джаханпур сообщил, что за сутки было выявлено 1556 новых случаев заражения. Иранский чиновник отметил, что 2711 человек находится в настоящий момент в критическом состоянии.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день в Иране проведено 558 899 тестирований на выявление COVID-19.

Иран предпринял многочисленные шаги, чтобы остановить распространение этой болезни, начиная от закрытия школ и университетов и заканчивая отменой культурных и религиозных собраний. Также в стране регулярно производится дезинфекция общественных мест.