Скопье, , 01:42 — REGNUM Правительство Северной Македонии 8 мая приняло решение вновь ввести комендантский час на выходные.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, лица старше 67 лет смогут выходить на улицу в период с 5 утра до полудня, а несовершеннолетние — с часа дня до 19:00. Для лиц остальных возрастных категорий выход на улицу разрешен с 5 утра до 19:00.

Нарушителей комендантского часа, а также лиц, пренебрегающих использованием защитных масок), ждет штраф.

Стоит отметить, что по сравнению с прошлыми выходными ограничительные меры все же смягчены — разрешенное время пребывания на улице увеличилось на три часа — начало действия комендантского часа перенесено с 16:00 до 19:00.