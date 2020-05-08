Москва, , 22:59 — REGNUM В российские регионы направлено более 1,5 тысячи аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Об этом 8 мая сообщил журналистам глава Минпромторга России Денис Мантуров.

По его словам, более тысячи аппаратов поставлено в рамках государственного контракта, профинансированного правительством через Минпромторг, ещё порядка 500 аппаратов получено регионами по контрактам, заключённым напрямую.

Мантуров отметил, что в ведомстве рассчитывают к концу июля полностью обеспечить потребность российского здравоохранения в аппаратах ИВЛ, после чего может быть рассмотрен вопрос о снятии ограничений на экспорт данной продукции.