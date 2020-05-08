Петрозаводск, , 22:49 — REGNUM О судьбе своей семьи в годы Великой Отечественной войны рассказала жительница Карелии Ирина Степанова. Видео опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

Она рассказала о балалайке деда Ивана Ивановича Любимцева, которая «промолчала всю войну». На оккупированной территории дед вёл работу с подпольщиками, рискуя быть убитым финнами.

«Дети были маленькие. Когда дни рождения отмечали, дед брал балалайку и играл что-то типа «Калинки-малинки», а дети танцевали, как могли. Но это было так, чтобы не было слышно финнам, потому что дом стоял у дороги», — рассказала Степанова.

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