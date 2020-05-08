Красногорск, 8 мая 2020, 22:36 — REGNUM Введение штрафов за отсутствие медицинских масок у граждан отсрочили власти Московской области. Об этом 8 мая сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1».
Как пояснил Воробьёв, после введения обязательного ношения масок в Подмосковье с 12 мая граждан без масок штрафовать не будут, им будут делать замечание. Наказание за отсутствие маски будет отсрочено.
При этом Воробьёв отметил, что граждане сами понимают важность ношения масок и перчаток и что масочный режим введён, чтобы избежать вспышки коронавирусной инфекции.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители Подмосковья старше 65 лет смогут купить медицинские маски по специальной программе.
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