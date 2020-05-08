Новосибирск, , 22:27 — REGNUM В небе над Новосибирском в День Победы 9 мая поднимется легендарный самолет МиГ-3 — восстановленный самолет времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил журналистам мэр города Анатолий Локоть.

Именно эта воздушная машина была сбита над Калининской областью осенью 1941 года и утонула в болоте, где и пролежала 67 лет. Судя по количеству звезд, сохранившихся на борту истребителя, — он смог уничтожить шесть нацистских самолетов.

Самолет воссоздан по восстановленным чертежам, авиареставраторы старались максимально и сохранить оригинальные части, и обеспечить безопасность полета. В 2014 году были выполнены первые полеты на этом самолете, а в 2016 году он уже принимал участие в торжественных мероприятиях по случаю Побед в Великой Отечественной войне. Затем самолет был немного поврежден, но его смогли восстановить, и теперь он снова пролетит над городом в День Победы.

Управлять самолетом будет лично директор Сибирского НИИ авиации имени С. А. Чаплыгина, летчик-испытатель Владимир Барсук.

Таких самолетов в мире осталось только три. Два их них находятся в России.