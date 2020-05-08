Москва, , 22:19 — REGNUM Забор крови для тестов на коронавирус у работников предприятий в Москве будет осуществляться за счёт работодателей. Об этом 8 мая сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 1».

«Организация забора крови будет осуществляться за счёт средств работодателя, а последующее тестирование — за счёт средств города», — уточнила она.

Ракова напомнила, что в Москве с 12 мая впервые вводят требование для работодателей об обязательном выборочном тестировании сотрудников на коронавирус. При этом, по её словам, в столице будет применяться новый метод — иммунно-ферментный анализ, который предполагает исследование на основе венозной крови.

Как передавало ИА REGNUM, накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима обязательной самоизоляции в столице до 31 мая включительно. При этом с 12 мая будет начат первый этап ослабления ограничительных мер, в том числе возобновит работу целый ряд предприятий промышленности.

В соответствии с предписанием властей на возобновляющих работу предприятиях должны быть обеспечены все меры безопасности и осуществляться регулярный контроль за состоянием здоровья сотрудников.

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