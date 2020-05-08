с. Вишнёвка, , 22:07 — REGNUM Песню «День Победы» исполнил к 9 мая фольклорный ансамбль «Солоны» из Беловского района (Кемеровская область), сообщает местная администрация в соцсетях.

«Народный коллектив — телеутский фольклорный ансамбль «Солоны» Беловского Дворца культуры принял участие в международной акции «Споём вместе «День Победы» на разных языках», — говорится в комментарии к видео.

https://www.instagram.com/tv/B_4ZHWcgc-i/

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