Красногорск, , 21:59 — REGNUM В Московской области медицинские маски будут распространяться по специальной программе для лиц старше 65 лет. Об этом 8 мая сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, указанной категории граждан будет предоставлена возможность приобрести медицинские маски по цене 11 рублей за штуку в государственных аптеках региона.

Как передавало ИА REGNUM, накануне власти Московской области вслед за Москвой приняли решение о продлении ограничительных мер, введённых в связи с эпидемией коронавируса, до 31 мая включительно.