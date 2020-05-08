Москва, , 21:55 — REGNUM Занятия в текущем учебном году в школах Москвы возобновляться не будут. Об этом 8 мая заявила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова пояснила, что занятия для школьников в этом учебном году будут завершены досрочно. 15 мая уже должны быть выставлены все оценки, а в последующие две недели занятия будут проводиться для школьников в дистанционном формате и в режиме свободного посещения.

Исключением являются ученики 9−11-х классов, они в обязательном порядке будут готовиться к выпускным экзаменам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возможности отмены Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятых классов в российских школах.

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