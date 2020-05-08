Воронеж, , 21:49 — REGNUM Заражение коронавирусом выявлено у восьми сотрудников подстанций скорой помощи в Воронеже, об этом стало известно 8 мая.

«По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия — отстраняются от работы сотрудники, находившиеся в тесном контакте, а сведения передаются в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области». По каждому случаю проводилась заключительная дезинфекция силами сотрудников Воронежской станции скорой медицинской помощи (ВССМП)», — цитирует РИА «Воронеж» региональный оперштаб.

Заражение выявлено у пяти сотрудников Левобережной подстанции, а также у троих сотрудников Советской подстанции. У всех сотрудников заражение не имело клинических проявлений.

Всего в Воронежской области подтверждено 767 случаев заражения коронавирусом, 35 случаев — за последние сутки.