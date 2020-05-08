Москва, , 21:39 — REGNUM В Москве с 12 мая будет прекращено оформление цифровых пропусков для передвижения по городу посредством SMS-сообщений. Об этом сообщил руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

«Сейчас уже видно, что это не самый востребованный канал», — приводит его слова РИА Новости.

Чиновник отметил, что большинство москвичей привыкли к оформлению пропусков через форму на сайте nedoma.mos.ru, которая «даёт больше информации». Этот способ останется доступным после 12 мая, также пропуска можно будет оформить по телефону +7 (495) 777-77-77 .

Как передавало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима обязательной самоизоляции в столице до 31 мая включительно.