Москва, 8 мая 2020, 21:39 — REGNUM В Москве с 12 мая будет прекращено оформление цифровых пропусков для передвижения по городу посредством SMS-сообщений. Об этом сообщил руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
«Сейчас уже видно, что это не самый востребованный канал», — приводит его слова РИА Новости.
Чиновник отметил, что большинство москвичей привыкли к оформлению пропусков через форму на сайте nedoma.mos.ru, которая «даёт больше информации». Этот способ останется доступным после 12 мая, также пропуска можно будет оформить по телефону
Как передавало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима обязательной самоизоляции в столице до 31 мая включительно.