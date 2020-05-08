Магас, , 21:24 — REGNUM Режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции продлён до 31 мая в Ингушетии. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба главы региона Махмуд-Али Калиматова.

Глава Ингушетии подписал указ о продлении режима самоизоляции в регионе до 31 мая. Также, согласно документу, жителям региона рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при поездках в общественном транспорте, а также при нахождении в общественных местах и на объектах торговли.

Всем органам государственной власти, организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендуется обеспечивать соблюдение гражданами социальной дистанции, использование работниками средств индивидуальной защиты и проведение мероприятий по дезинфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ингушетии выявлено 1108 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них количество госпитализированных пациентов составило 581 человек., случаев летального исхода 28, выздоровели 250 человек.

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