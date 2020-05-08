Москва, , 21:18 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались ещё 54 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили вечером 8 апреля в оперативном штабе столицы.

«В Москве скончались 54 пациента, у которых был подтверждён диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, в столице подтверждено уже 1010 случаев летального исхода больных COVID-19. Всего на сегодняшний день 98 552 человека в Москве сдали положительные тесты на коронавирус, 10 259 пациентов излечились и были выписаны из больниц.