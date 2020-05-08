Петрозаводск, , 21:16 — REGNUM Четыре новых мемориальных комплекса откроются в Прионежском районе (Карелия) к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Один из мемориалов, который предложил установить в Рыборецком вепсском сельском поселении начальник производственного цеха «Кара-ТАУ Групп» Константин Савельев, состоит из пяти плит: он более пяти метров в длину, высота почти два метра, на нём 200 фамилий фронтовиков.

Этот мемориальный комплекс заменит старый, который был установлен в селе Рыбрека в 70-е годы. Было решено установить новые мемориальные комплексы и в соседних сёлах Прионежского района.

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