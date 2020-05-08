Вашингтон, , 21:08 — REGNUM За прошедшие сутки в штате Нью-Йорк от COVID-19 скончались 216 человек, сообщил 8 мая на пресс-конференции в пятницу губернатор штата Эндрю Куомо.

При этом Куомо отметил, что днём ранее число умерших за сутки составило 231 человека.

Стоит отметить, что в самый критический период пандемии в сутки умирало порядка 700 человек.

Кроме того, губернатор штата рассказал, что в больницах с диагнозом коронавирус на сегодня находятся 8196 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, штат Нью-Йорк лидирует в США по числу выявленных заражений и смертей. В свою очередь, США остаются на первом месте в мире по масштабам эпидемии коронавируса.

По последним данным, в США выявлено более 1,2 млн зараженных, а более 75 тыс. скончались от COVID-19.

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