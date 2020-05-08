Москва, , 21:04 — REGNUM Обучение в дистанционном формате будет продлено в российских вузах после 12 мая согласно распоряжению главы Министерства науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Соответствующий приказ 8 мая опубликован на сайте ведомства.

Руководителям подведомственных научных и образовательных организаций приказано временно приостановить с 12 мая текущего года посещение обучающимися данных организаций, за исключением общежитий.

Приказ действует до распоряжения об отмене данного постановления Минобрнауки РФ. Реализацию образовательных программ следует продолжить с применением дистанционных технологий обучения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Госдуме предложили главе Минобрнауки Валерию Фалькову сделать перерасчёт стоимости обучения в вузах для студентов-платников.

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