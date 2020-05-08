Петрозаводск, , 21:01 — REGNUM Памятную акцию в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне проводит кадетский корпус им. Александра Невского в Карелии.

Участники акции рисуют «75 лет Победы» на листе А4, фотографируются с этим рисунком, в другой руке — фотография своего прадеда, который был на фронте.

Фотографии участники акции присылают в группу «Победа в наших сердцах!» в социальной сети «ВКонтакте».

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