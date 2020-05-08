Париж, , 20:59 — REGNUM Во Франции за последние сутки скончались 243 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило 8 мая министерство здравоохранения страны.

Как уточняется, общее число умерших в результате заражения коронавирусом во Франции достигло 26 230 человек. В том числе около 16,5 тысячи пациентов скончались в больницах, ещё более 9,7 тысячи человек — в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

Сообщается также, что на сегодняшний день в больницах Франции остаются 22,7 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией, 2868 из них находятся в реанимации.