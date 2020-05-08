Вашингтон, , 20:59 — REGNUM Nintendo сможет решить свои проблемы с производством консолей Switch к лету 2020 года. Об этом 8 мая сообщил портал Screen Rant.

Издание обратило внимание, что с таким заявлением выступил соучредитель аналитической компании Astris Advisory Japan KK Дэвид Гибсон во время общения с пользователями Twitter. Он отметил, что в апреле 2020 года компания столкнулась с проблемой нехватки запчастей из-за эпидемии коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Nintendo продала в мире уже более 55,77 млн Switch. За 2019 финансовый год компания реализовала более 21 млн этихконсолей, что на 24% больше, чем в в 2018 году.

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