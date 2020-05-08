Москва, , 21:07 — REGNUM Гибель деревьев мемориала в столичном районе Лефортово работникам завода «Серп и молот», погибшим на Великой Отечественной войне, местная управа объясняет естественными процессами. Об этом 8 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Московской городской думы по округу Павел Тарасов (КПРФ).

Комментируя гибель деревьев, входящих в мемориальный комплекс, депутат отметил, что занимался проблемой. Однако выяснить причины происходящего не представляется возможным — на территорию его и других неравнодушных лиц не пускают, а представители районной управы утверждают, что деревья погибли в силу естественных причин.

«Они утверждают, что это не спил, а они сами попадали. Но такого не бывает. Там, скорее всего, повреждена корневая система. Вопрос умышлено или нет — предмет для разбирательства. Однако туда попасть не удается», — сказал Тарасов.

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