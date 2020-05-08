Иваново, , 20:54 — REGNUM Жителям Ивановской области разрешили заниматься спортом и гулять с детьми, однако обязали надевать маски и перчатки при общении с другими людьми. Соответствующие изменения в указ внёс 8 мая губернатор Станислав Воскресенский.

В частности, с 9 мая будет разрешено проведение индивидуальных тренировок на свежем воздухе без использования уличного спортивного инвентаря, совершение индивидуальных пробежек на свежем воздухе, с соблюдением дистанции до других граждан не менее трёх метров, в период с 20:00 до 8:00, а также велосипедные прогулки. Разрешены прогулки с детьми.

В то же время изменения обязывают граждан при посещении мест приобретения товаров, при совершении поездок в общественном транспорте, включая легковое такси, а также при контакте с другими гражданами (за исключением совместно проживающих членов семьи) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук.

Также в регионе с 12 мая разрешается работа объектов розничной торговли с площадью торговых залов вместимостью более 30 человек при условии соблюдения норматива 5 кв. метров на одного посетителя. Разрешена работа промпредприятий при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований.

Транспортные компании, занимающиеся пассажирскими перевозками, с 12 мая должны ограничить число перевозимых пассажиров до 35% от максимально разрешенного к перевозке количества и обеспечить максимальное расстояние между пассажирами в салоне.