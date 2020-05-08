Челябинск, , 20:50 — REGNUM В Челябинской области житель Верхнего Уфалея осуждён за нападение на бригаду скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Приговор вынес Металлургический райсуд Челябинска. Гражданин был признан виновным в хулиганстве. Днём 22 июня 2019 года к нему, лежавшему в бессознательном состоянии, прибыла бригада медиков. Врач оказал ему помощь, после чего гражданин пришёл в себя и набросился на него.

Водитель машины скорой помощи помог врачу освободиться, а затем экипаж укрылся в автомобиле. Спасённый гражданин разбил камнем стекло двери автомобиля, попал водителю в плечо, также деревянной палкой нанёс несколько ударов по кузову машины.

Его действия пресекли сотрудники полиции и другой бригады скорой помощи. Суд назначил ему два года в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в силу.