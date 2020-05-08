Петрозаводск, , 20:47 — REGNUM О своих любимых фильмах о Великой Отечественной войне и о песнях военных лет рассказали известные в Карелии люди, передаёт ГТРК «Карелия».

Солистка музыкального театра Карелии Эльвина Муллина спела песню «Катюша» и назвала свои любимые фильмы — «А зори здесь тихие», «В бой идут одни старики», «Судьба человека».

Глава петрозаводского городского совета Ирина Мирошник рассказала о песне «Незабудка» («Снова голос кричит мне в телефонную трубку: «Сокол», я — «Незабудка», «Сокол», я — «Незабудка»!»), музыка Анатолия Лепина, слова Феликса Лаубе. Любимый фильм Мирошник — «Мы из будущего» (2008 г.) режиссёра Андрея Малюкова.

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