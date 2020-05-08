Петрозаводск, , 20:30 — REGNUM Известные жители Карелии рассказали о своих любимых военных песнях и фильмах о Великой Отечественной войне, передаёт ГТРК «Карелия».

Так, депутат петрозаводского городского совета Дмитрий Данильев рассказал, что любит фильм «В бой идут одни старики». После его просмотра «хочется жить и наслаждаться каждой минутой».

Начальник службы информационных программ ГТРК «Карелия» Максимилиан Утикеев рассказал о своём любимом фильме «Белорусский вокзал».

Начальник управления труда и занятости Карелии Елена Фролова напела начало песни «Здесь птицы не поют, деревья на растут…» из фильма «Белорусский вокзал». Она напомнила и про фильм «А зори здесь тихие».

Напомним, фильм «В бой идут одни старики» (1973 г.) снял советский режиссёр Леонид Быков, «Белорусский вокзал» (1970 г.) — режиссёр Андрей Смирнов, «А зори здесь тихие» (1972 г.) — режиссёр Станислав Ростоцкий.

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