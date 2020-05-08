Москва, , 20:25 — REGNUM Ни Россия, ни Москва пока не готовы к выходу из массовой самоизоляции, уверен депутат Государственной думы РФ (КПРФ) Олег Смолин. Об этом он заявил ИА REGNUM сегодня, 8 мая.

«Очевидно, что выход будет осуществляться постепенно — иначе быть просто не может», — отметил парламентарий.

По его словам, сейчас нужно говорить о социальной поддержке нуждающихся граждан, малого и среднего бизнеса: «Надо существенно, я бы даже сказал — резко увеличить объем поддержки людей на данный период. На эти цели в западных странах на год заложено до 10% ВВП, а в Японии — 20%. Это на все виды поддержки, включая прямые выплаты. Я противник того, чтобы каждому поголовно раздавать деньги. Важно организовать рациональный подход при предоставлении такой помощи. Деньги надо давать тем, кто в этом нуждается. Для России необходим именно такой подход — с учётом колоссального расслоения общества».

Смолин подчеркнул, что в России есть группы людей, которые в государственной поддержке вообще не нуждаются: это депутаты Госдумы, высшие чиновники, руководители госкорпораций, крупные бизнесмены и другие люди с высокими доходами. А всем остальным, по его мнению, безусловно, надо оказывать помощь — не менее двух прожиточных минимумов по конкретному региону в месяц: «Всё должно зависеть о места работы и конкретной ситуации. Деньги в стране есть!«

Более того, он считает, что денежные выплаты необходимо продолжать и некоторое время после выхода из самоизоляции — до тех пор, пока люди не возобновят трудовую деятельность и не нормализуется общая экономическая ситуация. Это не меньше двух месяцев после полного завершения режима повышенной готовности.

«При разработке мер выхода из режима повышенной готовности принципиально важно охватить все сферы, которые были затронуты введенными изменениями. Сейчас особого внимания требуют вопросы завершения учебного года и зачисления в вузы. Если вопросы итоговой аттестации учащихся 9 классов практически решены, то тема ЕГЭ у выпускников 11 классов продолжает оставаться открытой. Во-первых, это сам факт их проведения. Есть риск заразиться при массовом скоплении народа на экзаменах. Проводить их дистанционно — не вариант. Тогда это будут экзамены не для школьников, а для их «группы поддержки». Во-вторых, пока нет четкого понимания, насколько выпускникам удалось подготовиться в принципиально новых условиях. В-третьих, надо понимать, что дистанционное обучение, которое проходит в условиях пандемии, это огромный стресс как для учащихся, так и для педагогов. Для родителей и других членов семьи это тоже огромный стресс. Понятно, что это не может не отразиться на результатах экзаменов. Меньшее зло — это отменить ЕГЭ. Принимать в вуз участников олимпиад и льготников по старым правилам, а всех остальных — по текущим оценкам и другим достижениям. За годы учёбы картина в отношении каждого учащегося примерно ясна, а спорные случаи можно урегулировать в индивидуальном порядке. Вузы, которые проводят дополнительные испытания, могут провести их в дистанционном формате. Например, по скайпу. Человек в разговоре виден сразу, и никакие «подсказки домашних» на ситуацию существенно не повлияют. Также имеет смысл в этом году выделить в вузах дополнительные бюджетные места. Причём не только в случае отмены ЕГЭ. Количество бюджетных мест в вузах у нас существенно сократилось, и это негативный факт необходимо исправить», — пояснил парламентарий.

Он также указал на необходимость позаботиться о здоровье детей и педагогов. Это далеко не только «карантинные меры». Надо сохранить полноценные каникулы для школьников и отпуска для учителей.

«Говоря о других шагах по выходу из массовой самоизоляции, важно обращать внимание на разумность ныне действующих мер. Те меры, которые прямого отношения к противодействию распространению вируса не имеют, необходимо отменять. Зачем лишать человека возможности гулять в парке, если он живёт рядом с парком и соблюдает «социальную дистанцию». Это неразумно. Также нельзя ограничивать людей, у которых есть машина, в возможности на ней передвигаться. Например, ездить на дачу. Я бы начал именно с отмены тех мер, где были допущены некоторые перегибы, а уже потом думал бы о других мерах», — резюмировал депутат.