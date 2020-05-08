Грозный, , 20:25 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин выразил слова поддержки главе Чечни Рамзану Кадырову в связи с очередной годовщиной гибели его отца — Ахмата-Хаджи Кадырова. В состоявшемся сегодня, 8 мая, телефонном разговоре Путин также поздравил весь чеченский народ с 75-летием Великой Победы.

Рассказав об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте», чеченский лидер написал:

«Тёплый телефонный разговор состоялся у меня сегодня с Владимиром Владимировичем Путиным. Наш президент позвонил накануне годовщины трагической гибели первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Владимир Владимирович отметил, что помнит об этой скорбной дате, вспоминает своего друга Ахмата-Хаджи и видит плоды его наследия». По словам Кадырова, несмотря на 16 лет, прошедших со дня гибели его отца, он до сих пор не смирился с этой трагедией, поэтому слова поддержки президента для него очень важны. Кадыров также выразил благодарность Владимиру Путину за «всё, что есть сегодня у чеченского народа», в том числе мир и процветание и жизнь без войны.