Санкт-Петербург, , 20:12 — REGNUM Скидки в связи с закрытием трех гипермаркетов сети «Карусель» в Санкт-Петербурге вызвали ажиотаж среди горожан и привели к столпотворению в магазинах. Об этом 8 мая на своей странице в одной из социальных сетей сообщает очевидец Герман Т.

Очередь к кассам в закрывающемся гипермаркете «Карусель» Фото:vk.com/id1688949

Ранее стало известно, что Х5 Retail Group закрывает три гипермаркета сети «Карусель» в Петербурге — с 10 мая прекратят работу магазины на улицах Руставели и Карбышева, а также на Коломяжском проспекте. А в связи с закрытием в гипермаркетах объявили о больших скидках на все товары.

Несмотря на предупреждение о необходимости соблюдения профилактических мер — соблюдать дистанцию, надеть маски и перчатки перед посещением, — очевидцы сообщают о небывалом количестве людей и отсутствии каких-либо мер предосторожности.

«7 мая в «Карусели» на Руставели 43А устроили распродажу, спровоцировав огромные очереди. Вот такая вот профилактика», — написал один из очевидцев Герман Т.