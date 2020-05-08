Петрозаводск, , 19:50 — REGNUM В посвящённом 75-летию победы в Великой Отечественной войне конкурсе «Давным-давно окончен бой» в Карелии приняли участие порядка 300 человек.

Конкурс проводит ГТРК «Карелия». Видеозаписи опубликованы в паблике телерадиокомпании «ВКонтакте».

На одной их них школьница Александра Афанасьева прочитала стихотворение Владимира Фаброго «Прости, солдат…».

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