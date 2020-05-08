Санкт-Петербург, , 19:44 — REGNUM Петербурженку Оксану Кутафину-Шишлову, которая в соцсети рассказала о «кромешном аде» во временном госпитале в выставочном павильоне «Ленэкспо», отпустили домой на самоизоляцию. Об этом 8 мая женщина сообщила на своей личной странице в социальной сети.

Оксану Кутафину-Шишлову отправили домой на самоизоляцию. Фото: из личного архива //vk.com/kutafina_oksana

По словам Оксаны, только благодаря помощи и поддержки людей она смогла вернуться домой и сесть в самоизоляцию.

«Если бы не вы, этот ад для меня не закончился бы в ближайшее время!!!, — написала девушка. — Надеюсь, что нам наведут порядок и сделают больным людям, нормальные условия! А здоровых отпустят с «чистой совестью».

Госпиталь в «Ленэкспо» Иван Петров © ИА REGNUM

Отметим, 4 мая Оксана была выписана из больницы, куда она попала на лечение с двухсторонней пневмонией. Тесты на коронавирусную инфекцию у нее были отрицательными, но поскольку для выписки ей нужно было получить результат еще одного анализа на COVID-19, отпускать ее домой отказались и поместили в госпиталь для лиц, которые болеют в легкой форме коронавирусом и не могут лечиться у себя дома.

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