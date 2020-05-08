Петрозаводск, , 19:35 — REGNUM Песню посвятил своему прадеду — участнику Великой Отечественной войны девятиклассник из Карелии Михаил Бойцев, передаёт ГТРК Карелия.

Кузнецову Якову Степановичу, который родился в 1908 году и пропал без вести в 1942 году. Он был красноармейцем, служил в 109-м кавалерийском полку, и, предположительно, он там работал писарем». Михаил Бойцев «Моя песня посвящена моему прадеду, который родился в 1908 году и пропал без вести в 1942 году. Он был красноармейцем, служил в 109-м кавалерийском полку, и, предположительно, он там работал писарем».

В написании песни также участвовала мать Михаила Ирина Бойцева. Михаил исполнит свою песню 9 мая на балконе после того, как все споют «День Победы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акция «Поём «День Победы» пройдёт по всей России 9 мая после минуты молчания.

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